Kano (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Militärpatrouille in Nigeria sind am Sonntag mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen worden. Der Attentäter habe in der Stadt Damaturu im Nordosten des Landes seinen Wagen in eine Militärpatrouille gesteuert und eine Bombe gezündet, sagte ein Polizeisprecher. Dabei seien neben dem Attentäter sechs Soldaten sowie ein Zivilist getötet worden. Mindestens zehn Menschen wurden demnach verletzt. In einer Erklärung bekannte sich die islamistische Organisation Boko Haram zu der Tat.

