Berlin (dpa) - Die neue Führung der Linkspartei will mit SPD und Grünen regieren - und so einen politischen Kurswechsel durchsetzen. Parteichefin Katja Kipping sagte nach einer Vorstandssitzung, sie sehe in diesem Ziel keine Trendwende, sondern eine Umsetzung dessen, was im Programm stehe. Es liege nun an den Sozialdemokraten, ob 2013 eine linke Mehrheit in Deutschland regieren könne. SPD-Chef Sigmar Gabriel wies das Angebot: Mit einer Partei wie der Linken könne man ernsthaft keine Koalitionsverhandlungen führen, sagte er.

