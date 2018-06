Den Haag (AFP) Die beiden Autobauer Spyker und Saab haben den US-Autokonzern General Motors (GM) in den USA auf drei Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro) verklagt. GM habe seine ehemalige Tochter Saab "direkt und mit Absicht" in die Pleite getrieben, erklärte Spyker am Montag in Den Haag. Der niederländische Sportwagenbauer hatte Saab von GM gekauft, schaffte es aber nicht, das Steuer bei dem defizitären schwedischen Autobauer herumzureißen. Der Weiterverkauf an einen chinesischen Investor war am Widerstand von GM gescheitert. GM verweigerte die Übertragung von Patenten.

