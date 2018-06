Damaskus (AFP) Auf das Gebäude des syrischen Rundfunks in Damaskus ist nach Angaben der Regierung ein Bombenanschlag verübt worden. In der dritten Etage des Sitzes in einem schwer gesicherten Stadtteil der syrischen Hauptstadt sei am Montag eine Bombe explodiert, "mehrere Mitarbeiter" seien verletzt worden, sagte Informationsminister Omran al-Soabi. Schwerverletzte und Tote habe es aber nicht gegeben und das Programm sei nicht unterbrochen worden, fügte er hinzu.

