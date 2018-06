Dubai (AFP) Der syrische Regierungschef Riad Hidschab ist zur Opposition übergelaufen. Hidschab und seine Familie befänden sich an einem sicheren Ort, sagte sein Sprecher am Montag dem Fernsehsender Al-Dschasira. Damit bestätigte er Angaben von regierungskritischen Aktivisten, wonach der bislang ranghöchste Politiker in Syrien sich der Opposition angeschlossen hat. Hidschab begründete seine Entscheidung mit den "Kriegsverbrechen und dem Völkermord" in seinem Heimatland, wie sein Sprecher weiter sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.