Los Angeles (AFP) In Los Angeles haben sich am Sonntag (Ortszeit) etwa 300 Menschen am Grab von Marilyn Monroe zum Gedenken an ihren 50. Todestag versammelt. Die Gedenkfeier im Westwood Village Memorial Park war der Höhepunkt von einwöchigen Feierlichkeiten zu Ehren der US-Schauspielerin. Organisiert wurde das Gedenken von verschiedenen Fanclubs der Stil-Ikone, aber auch Freunde und Verwandte von Monroe nahmen teil. Die US-Schauspielerin war am 5. August 1962 im Alter von nur 36 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere gestorben.

