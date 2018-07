Kabul (AFP) Bei einem Anschlag auf ein NATO-Militärlager südlich der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Dienstag nach Polizeiangaben mindestens zehn Zivilisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, explodierte vor dem Lager der internationalen Afghanistan-Truppe ISAF in der Provinz Logar ein Sprengsatz, der in einem Lastwagen verborgen war.

