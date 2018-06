Berlin (AFP) Die Piraten haben Mitsprache für sich und andere Nicht-Bundestags-Parteien bei den Beratungen über ein neues Wahlrecht gefordert. "Das Wahlrecht geht alle Parteien an. Daher sollte es Gespräche auch mit den nicht im Bundestag vertretenen Parteien geben", erklärte der stellvertretende Piraten-Chef Sebastian Nerz am Dienstag in Berlin.

