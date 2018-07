Brüssel (AFP) Zahlreiche Länder im Süden, Osten und Südosten der EU haben massive Probleme bei der Vermeidung von Abfall und der Müllentsorgung. Wie die Umweltkommissar Janez Potocnik am Dienstag unter Berufung auf eine entsprechende Untersuchung der EU mitteilte, hinken unter anderem Bulgarien, Malta, Lettland, Rumänien und Zypern hinterher, aber auch Italien, Polen und die Tschechische Republik. Am problematischsten sei die Lage in Griechenland.

