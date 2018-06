Frankfurt/Main (AFP) Wegen niedriger Sparzinsen und der andauernden Euro-Schuldenkrise werden Aktien für deutsche Anleger wieder attraktiv. Die Zahl der Aktionäre nahm im ersten Halbjahr 2012 um 1,5 Millionen zu, wie das Deutsche Aktieninstitut am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Insgesamt seien 10,2 Millionen Deutsche am Aktienmarkt aktiv, dies entspreche 15,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Damit habe die Aktionärsquote in Deutschland fast wieder das Niveau von 2007 erreicht.

