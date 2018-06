Frankfurt/Main (AFP) In Deutschland werden laut einem Zeitungsbericht immer mehr Spenderorgane an der offiziellen Warteliste vorbei vergeben. Nach neuen Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums würden derzeit jedes vierte Herz, jede dritte Leber und jede zweite Bauchspeicheldrüse direkt von den Krankenhäusern an selbst ausgesuchte Patienten vergeben, berichtete die "Frankfurter Rundschau" (Dienstagausgabe). Vor zehn Jahren habe der Anteil der im so genannten beschleunigten Vermittlungsverfahren vergebenen Organe noch unter zehn Prozent gelegen.

