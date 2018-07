Nürnberg (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg baut langfristig auf die Dienste von Mittelfeldspieler Mike Frantz. Der 25-Jährige verlängerte vorzeitig beim Club bis zum 30. Juni 2015. "Ich fühle mich sehr wohl beim Club, und die sportliche Perspektive stimmt", sagte der Profi. Sein bisheriger Kontrakt bei den Franken hatte noch eine Laufzeit bis 30. Juni 2013.

Der gebürtige Saarländer war im Juli 2008 vom 1. FC Saarbrücken zur U23 des FCN gewechselt. "Mike hat sein Herz am rechten Fleck, er gibt immer alles für den Verein", äußerte Trainer Dieter Hecking. Sport-Vorstand Martin Bader ergänzte: "Wenn Mike gesund ist, ist er ein absoluter Kaderspieler. Vom Charakter und seiner Identifikation mit dem Verein her kann ihm kaum einer das Wasser reichen. Wir hoffen, dass er gesund bleibt und uns auch in den nächsten Spielzeiten helfen kann."