London (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Robert Huth ist mit einem mysteriösem Virus in eine Klinik eingeliefert worden. Dies teilte der englische Premier-League-Klub Stoke City am Dienstag mit. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler sei zum Abschluss der Vorbereitung plötzlich erkrankt, hieß es.

Stokes Teammanager Tony Pulis sprach von einem "großen Problem so kurz vor dem Saisonstart, weil Huth sehr wichtig für uns ist". Am Mittwoch werden die Ergebnisse der Untersuchungen erwartet. Pulis hofft, "dass alles okay und es nicht so ernst ist".

Derweil bestätigte Pulis das Interesse von Stoke am Ex-Bremer Sebastian Boenisch. Der Vertrag des polnischen Nationalspieler war nicht verlängert worden. Ein Transfer des EM-Teilnehmers zum VfB Stuttgart war zuletzt geplatzt.