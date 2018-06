Berlin (dpa) - Programmierer, Blogger und Erfinder aus der ganzen Welt kommen vom 21. bis 26. August zur Campus Party nach Berlin.

Beim weltweit größten Treffen dieser Art werden etwa 10 000 Teilnehmer in den Hallen des ehemaligen Flughafens Tempelhof erwartet, wie Wirtschaftssekretär Nicolas Zimmer (CDU) am Dienstag in Berlin sagte. «Wir sehen Berlin als Hauptstadt der digitalen Wirtschaft.»

Zu den Rednern des Festivals gehören der Schriftsteller Paulo Coelho sowie der Netzpionier Tim Berners-Lee, der als Vater des World Wide Web gilt. Unterstützt wird die Veranstaltung auch von der Europäischen Kommission. EU-Kommissarin Nellie Kroes werde persönlich anwesend sein, um mit den Teilnehmern Fragen der digitalen Zukunft zu diskutieren, sagte Veranstalter Paco Ragageles.

Der ehemalige Radio-Macher Ragageles hat sich ganz bewusst für Berlin entschieden. «Wir haben hier eine junge, unternehmerische Atmosphäre», sagte der Spanier. Nach Stationen in Spanien und Lateinamerika gastiert die «Campus Party» erstmals in Deutschland. Die erste Ausgabe fand 1997 in Spanien statt - zunächst als Event für Spielebegeisterte.

Teilnehmen könne laut Ragaleles jeder, jedoch seien die Kapazitäten begrenzt. «Es gibt 22 000 Interessenten, mitmachen können aber nur etwa 10 000. Wir müssen eine Auswahl treffen: Wer sich früh angemeldet hat, sich mit interessanten Ideen einbringen kann oder Randthemen besetzt, hat die besten Chancen.»

Die «Campus Party» bietet rund 500 Stunden Programm mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops in 24 Themengebieten wie Social Media, Design und Roboter.

Website Campus Party