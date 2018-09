Rom (AFP) Das unter der Schuldenkrise und drastischen Sparplänen ächzende Italien verharrt in der Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent zurück und schrumpfte damit das vierte Quartal in Folge, wie die nationale Statistikbehörde (Istat) am Dienstag in Rom mitteilte. Von Januar bis März war das BIP der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone sogar um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen. Binnen eines Jahres schrumpfte das BIP den Statistikern zufolge um 1,9 Prozent.

