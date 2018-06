Kairo (dpa) - In Syrien haben Unbekannte bei einem Überfall auf Beschäftigte eines Kraftwerkes ein Blutbad angerichtet. Nach Angaben der oppositionellen syrischen Menschenrechtsbeobachter starben bei der Attacke 16 Zivilisten. Demnach drangen Bewaffnete in einen Wohnkomplex nahe der Rebellenhochburg Homs ein, in dem auch ausländische Angestellte vor allem aus dem Iran und aus Japan lebten. Unter den Toten seien sechs Christen, sechs Alawiten und vier Sunniten, hieß es.

