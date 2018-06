London (dpa) - Silber-Tag für das deutsche Olympia-Team in London: Durch Radsprinter Maximilian Levy, die Turner Fabian Hambüchen und Marcel Nguyen und die Dressurreiter gab es nach der jüngsten Medaillenflaute gleich vier zweite Plätze zu feiern. Das deutsche Team sammelte seine Medaillen 23 bis 26, wartet aber schon den vierten Tag auf Gold. Das halbe Dutzend an Goldmedaillen für die deutsche Olympia-Mannschaft soll am Abend Robert Harting im Diskuswerfen vollmachen.

