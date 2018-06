London (dpa) - Silber für Deutschland: Marcel Nguyen hat die erste Olympia-Medaille seit 24 Jahren für deutsche Turner am Barren erkämpft. Der Sportsoldat aus Unterhaching turnte seine schwierige Übung an seinem Spezialgerät sicher durch und musste nur dem Chinesen Feng Zhe den Vortritt lassen. Als letzter deutscher Turner hatte der Leipziger Sven Tippelt 1988 in Seoul mit Bronze eine Medaille am Barren gewonnen. Eine weitere Medaillenchance hat heute unter anderem Diskuswerfer Robert Harting.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.