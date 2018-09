London (SID) - Erneutes Drama um den ehemaligen Hürden-Weltmeister Liu Xiang: Der chinesische Superstar ist bei den Olympischen Spielen spektakulär im Vorlauf über 110 m Hürden gescheitert und hat sich dabei einen Achillessehnenriss am rechten Fuß zugezogen. Dies gab der chinesische Cheftrainer Feng Shu Yong am Dienstagnachmittag bekannt. Athen-Olympiasieger Liu war nach dem Start in die erste Hürde getreten und gestürzt. Danach wurde der 29 Jahre alte Weltranglistenzweite mit einem Rollstuhl aus dem Innenraum gefahren.

Feng Shu Yong hatte wenig später erklärt: "Er hatte in den letzten Jahren die bestmögliche medizinische Betreuung, aber von so einer Verletzung an der Achillessehne erholt man sich nie ganz." Bereits vor vier Jahren bei Olympia in Peking war Liu als Top-Favorit in der ersten Runde ausgeschieden. Damals stoppte den ehemaligen Weltmeister ebenfalls eine Verletzung an der Achillessehne.

Unterdessen hat auch das deutsche Trio enttäuscht und geschlossen das Halbfinale verpasst. Der deutsche Meister Alexander John aus Leipzig (13,67 Sekunden), der Offenburger Matthias Bühler (13,68) und Erik Balnuweit (13,77/Leipzig) blieben deutlich über ihren Saisonbestleistungen und schieden in in der ersten Runde aus. Als schnellster aller Starter erreichte Aries Merritt aus den USA das Halbfinale am Mittwoch (19.15 Uhr OZ/20.15 MESZ). Das Finale steigt eineinhalb Stunden später.