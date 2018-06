Damaskus (AFP) Syriens Präsident Baschar al-Assad will weiter mit aller Härte gegen die Aufständischen im Land vorgehen. Seine Regierung sei fest entschlossen, die Rebellion niederzuschlagen, sagte Assad während eines Treffens mit dem iranischen Gesandten Said Dschalili am Dienstag in Damaskus nach Berichten der syrischen Nachrichtenagentur Sana. "Das syrische Volk und seine Regierung sind entschlossen, das Land von den Terroristen zu säubern und den Terrorismus ohne Einhalt zu bekämpfen", zitierte Sana den syrischen Präsidenten.

