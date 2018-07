Damaskus (AFP) Das syrische Staatsfernsehen hat am Dienstag Bilder eines Treffens von Präsident Baschar al-Assad mit dem iranischen Gesandten Said Dschalili gezeigt. Es waren die ersten Filmaufnahmen von Assad seit dem 22. Juli. Assad und Dschalili hätten über die beiderseitigen Beziehungen sowie die Lage in der Region gesprochen, hieß es in dem TV-Bericht.

