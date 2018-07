Budapest (AFP) Die ungarische Staatsanwaltschaft hat den mutmaßlichen NS-Kriegsverbrecher Laszlo Csatary vom Vorwurf entlastet, 1941 an der Deportation mehrerer hundert Menschen in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft sagte am Dienstag in Budapest, Csatary habe nicht an der Deportation von etwa 300 Menschen in das ukrainische Ghetto Kamjanez-Podilskyj beteiligt gewesen sein können, da er zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort gewesen sei. Zudem habe er keine Position innegehabt, die es ihm ermöglicht hätte, über Deportationen zu entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.