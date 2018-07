Boston (AFP) Der jahrelang untergetauchte berüchtigte US-Mafiaboss James "Whitey" Bulger hat angeblich jahrelang Hilfe von den Behörden bekommen. Dies werde Bulger auch in seinem Prozess aussagen, sagte sein Anwalt J.W. Carney am Montag in Boston. Sein Mandant werde schildern, wie es möglich war, dass er erst in den 90er Jahren angeklagt wurde, obwohl er 30 Jahre lang Verbrechen beging. Bulger fordert, das Verfahren gegen ihn einzustellen, weil er angeblich von US-Justizministerium Immunität erhalten habe.

