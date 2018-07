Vatikanstadt (AFP) Der Vatikan hat einen von Bulgarien als Botschafter am Heiligen Stuhl vorgeschlagenen Diplomaten abgelehnt, der in einem Roman eine Sexszene zwischen zwei Männern beschrieben hatte. Vatikan-Sprecher Federico Lombardi bestätigte am Dienstag, dass der Heilige Stuhl dem Vorschlag aus Sofia "nicht zugestimmt" habe, wollte sich aber nicht zu den Gründen äußern.

