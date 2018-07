Asad Abad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag sind am Mittwoch im Osten Afghanistans drei NATO-Soldaten getötet worden. Sie seien Opfer eines Angriffs von Aufständischen geworden, teilte die internationale Afghanistan-Truppe ISAF mit. Nach Angaben der Polizei in der Provinz Kunar griffen zwei Selbstmordattentäter mit Sprengwesten in der Provinzhauptstadt Asad Abad eine Gruppe von US-Soldaten an. Dabei seien drei der US-Soldaten und ein Afghane getötet worden.

