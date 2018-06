Frankfurt (AFP) Die Deutsche Bundesbank, die in der aktuellen Krise gegen den Aufkauf von Staatsanleihen europäischer Staaten durch die Europäische Zentralbank (EZB) eintritt, hat laut einer Studie der französischen Großbank BNP Paribas einst selbst für Milliardenbeträge deutsche Staatsanleihen gekauft. Die Transaktionen im Jahr 1975 seien erfolgt, weil die Bundesbank einen Anstieg der langfristigen Zinssätze und damit einen Anstieg der Inflation und eine Bremswirkung auf das Wachstum befürchtet habe, heißt es in der Studie, in die die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch Einsicht nehmen konnten.

