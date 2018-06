Frankfurt/Main (AFP) Jugendliche und junge Erwachsene legen derzeit mehr Geld auf die hohe Kante. Die 14- bis 25-Jährigen sparen in diesem Jahr von durchschnittlich 466 Euro, die ihnen monatlich zur Verfügung stehen, etwa 130 Euro, wie aus einer am Mittwoch von der Deutschen Bank in Frankfurt am Main veröffentlichten repräsentativen Onlineumfrage hervorgeht. Im vergangenen Jahr hatten sie demnach nur 112 Euro zu Seite gelegt. Ihre Sparquote liege damit bei 28 Prozent und sei so zweieinhalbmal so hoch wie die der privaten Haushalte in Deutschland insgesamt, die 2011 bei rund elf Prozent lag.

