Berlin (AFP) Die Bundesregierung ist uneins in der Frage der steuerlichen Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften. Vizeregierungssprecher Georg Streiter sagte am Mittwoch vor Journalisten in Berlin, vor einer Neuregelung solle zunächst das angekündigte Urteil des Bundesverfassungsgericht dazu abgewartet werden, "um es dann auch richtig zu machen". Es sei nicht sinnvoll, jetzt eine Regelung zu treffen, "die man dann vielleicht später wieder nachbessern müsste". Dies bedeute aber nicht, dass sich die Regierung dem entgegenstelle.

