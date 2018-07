Düsseldorf (AFP) Die SPD erwägt im Zuge der von ihr geforderten Wiedereinführung der Vermögensteuer eine Besteuerung von Großvermögen ab zwei Millionen Euro. Bei einem Steuersatz von einem Prozent brächte dies jährlich rund 11,5 Milliarden Euro für die Länderetats, teilte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Zahlen ergeben sich aus Eckpunkten für eine Vermögensteuer, die derzeit von den Ländern NRW, Rheinland-Pfalz, Hamburg und Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erarbeitet werden.

