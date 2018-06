Berlin (dpa) - Die Energiewende könnte erneut zum Zankapfel in der Bundesregierung zu werden. Wirtschaftsminister Philipp Rösler will eine Lockerung der europäischen Umweltstandards durchsetzen, um den Bau von Stromautobahnen zu beschleunigen. Er wandte sich deshalb bereits an die EU-Kommission. Ziel sei es, die Planungszeiten von zehn auf vier Jahre zu reduzieren, sagte der FDP-Chef. Umweltminister Peter Altmaier hält solche Eingriffe für unnötig: Der Ausbau könne im Konsens erreicht werden, sagte der CDU-Politiker.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.