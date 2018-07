Berlin (dpa) - Wirtschaftsminister Philipp Rösler will den Ausbau von Offshore-Windparks beschleunigen. Rösler traf in Berlin mit Vertretern der norddeutschen Küstenländer und der Netzbetreiber zusammen, um die Probleme bei der Netzanbindung und die geplante Haftungsregelung zu erörtern. Sie sieht vor, dass die Verbraucher Schadenersatzkosten für Verzögerungen bei der Netzanbindung über den Strompreis mittragen sollen. Die mangelhafte Anbindung der Anlagen an das Stromnetz auf dem Festland gilt als größtes Hindernis für den Ausbau der Windparks auf See.

