Trier (SID) - Rund 100 Fans des Fußball-Drittligisten Alemannia Aachen haben auf der Rückfahrt vom Punktspiel beim 1. FC Saarbrücken (2:1) am Dienstagabend an der Raststätte Hochwald-Ost randaliert. Das bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Trier am Mittwoch auf SID-Anfrage.

Mehrere zum Teil angetrunkene Anhänger stahlen Snacks und Süßigkeiten. Bierdosen oder Flaschen wurde angetrunken oder ohne zu bezahlen mit nach draußen genommen. Aus einsatztaktischen Gründen wurde den beiden Bussen zunächst die Weiterfahrt ermöglicht.

Auf dem Rastplatz "Fintenkapelle" wurden die Fahrzeuge dann von der Polizei gestoppt. Weil keiner der Reisenden die Beteiligung an den Straftaten zugab, wurde von allen Personen die Identität festgestellt. Weitere Ermittlungen werden zu der Einleitung von Strafverfahren führen. Insgesamt waren elf Dienstfahrzeuge und 20 Beamte vor Ort im Einsatz.