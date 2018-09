Liverpool (SID) - Der walisische Fußball-Nationalspieler Craig Bellamy will den ehemaligen englischen Rekordmeister FC Liverpool verlassen und zum Zweitligisten Cardiff City wechseln. Dies bestätigte sein Berater Brendan Rodgers am Mittwoch. Der 33-jährige Bellamy gehörte bei den Olympischen Spielen in London dem britischen Team an. Er spielte bereits in der Saison 2010/2011 für Cardiff, als ihn Manchester City an den walisischen Klub, der in der zweiten englischen Liga spielt, ausgeliehen hatte. Im vergangenen September war der Mittelfeldspieler zum zweiten Mal in seiner Karriere an die Anfield Road von Liverpool gewechselt.