Athen (AFP) Bei heftigen Waldbränden im Süden Griechenlands sind am Mittwoch sechs Menschen verletzt worden. Vier Feuerwehrleute und zwei weitere Verletzte würden wegen Verbrennungen oder Rauchvergiftungen in Krankenhäusern behandelt, teilten die örtlichen Behörden mit. Das Feuer war demnach am Dienstag in einem Waldstück im Gebiet Arkadien ausgebrochen. Winde mit Stärken von bis zu 49 Stundenkilometern begünstigten seine Ausbreitung in Richtung mehrerer Dörfer. Gegen die Flammen kämpften etwa 200 Feuerwehrleute an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.