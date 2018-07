London (AFP) Die britische Bank Standard Chartered (SCB) hat sich gegen die aus ihrer Sicht "ungenauen" Vorwürfe der US-Aufsichtsbehörden bezüglich ihrer Geschäfte mit dem Iran gewehrt. Es gebe viele Vorwürfe, welche die Bank nicht anerkenne und nicht verstehe, zumal viele faktisch ungenau seien, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Sands am Mittwoch in London. Der Gewinn aus den Geschäften mit dem Iran betrage entgegen den Behauptungen der New Yorker Aufsichtsbehörde DFS nur einige "dutzend Millionen Dollar".

