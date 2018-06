München (SID) - Der Handball-Supercup zwischen Titelverteidiger THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt findet wie geplant am 21. August in München statt. Das Spiel wurde in die Eissporthalle des Olympiaparks verlegt. Die ursprünglich als Austragungsort vorgesehene Olympiahalle steht wegen eines Schadens in der Dachkonstruktion nicht zur Verfügung.

"Die Entscheidung pro Eisporthalle ist uns nicht leicht gefallen, denn sie ist für uns mit erheblichen Einbußen und einem hohen Maß an Mehraufwand verbunden", sagte Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga.

Für das Spiel zwischen dem Double- und Champions-League-Sieger Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt waren bereits über 6000 Karten verkauft. Die Karten werden vor Ort an der Eissporthalle getauscht.