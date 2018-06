Moskau (dpa) - In der russischen Hauptstadt Moskau will ein Gericht heute das Urteil gegen die Punkband Pussy Riot sprechen, die Kremlchef Wladimir Putin kritisiert hat. Die drei Musikerinnen sind nach ihrem Punkgebet gegen Putin in der Christi-Erlöserkathedrale wegen Rowdytums angeklagt.

Der Staatsanwalt hatte drei Jahre Gefängnis für die 22- bis 29-Jährigen gefordert. Die Frauen hätten die Gefühle von russisch-orthodoxen Gläubigen verletzt, betonte die Anklage. Auch Präsident Putin hatte Pussy Riot mehrfach kritisiert. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch.

Auch Popstars wie Madonna und Sting hatten Freiheit für Pussy Riot gefordert und das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt. Kommentatoren sprechen von einem beispiellosen Justizskandal mit dem Ziel, die Opposition gegen Putin einzuschüchtern. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die seit März inhaftierten Frauen von Pussy Riot als politische Gefangene anerkannt. Auch mehr als 100 Bundestagsabgeordnete kritisierten den Prozess als politisch motiviert.

