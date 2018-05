Montréal (AFP) Weil ein Behördenbrief an ihn verloren ging, muss ein seit 32 Jahren in Kanada lebender Portugiese das Land verlassen. Jose Pereira berichtete dem stattlichen Rundfunksender Radio Canada am Dienstag, dass er mit einer Kanadierin verheiratet sei, vier Kinder und mehrere Enkelkinder in Kanada habe. Und nun müsse er mit seiner Frau nach Portugal - obwohl er kein Verbrechen begangen habe, sondern lediglich ein Behördenbrief verlorengegangen sei.

