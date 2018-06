Damaskus (dpa) - Mit Militärjets und Panzern hat das syrische Militär eine neue Großoffensive in der Millionenstadt Aleppo gestartet. Der Ausgang der Schlacht könnte entscheidend sein für den weiteren Verlauf des Konflikts. Die Regimetruppen hatten in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Soldaten vor Aleppo zusammengezogen und zusätzliche Artilleriewaffen in Stellung gebracht. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte den Einsatz schwerer Waffen in den Wohngebieten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.