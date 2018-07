Eton (dpa) - Der Kanute Sebastian Brendel hat die siebte deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London gewonnen. Der viermalige Europameister wurde am Mittwoch auf dem Dorney Lake in Eton im Einer-Canadier über 1000 Meter Olympiasieger.

Silber ging an David Cal aus Spanien, Bronze an den Kanadier Mark Oldershaw. «Das ist Wahnsinn. Nach 200 Meter habe ich gemerkt, dass es irgendwas wird», sagte Brendel. Der Potsdamer sorgte für den ersten deutschen Sieg im Einer-Canadier seit dem Erfolg von Andreas Dittmer 2000.