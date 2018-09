London (dpa) - Bei Gewichtheber Matthias Steiner sind bei den ersten Untersuchungen keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt worden. Die Ärzte hätten nichts Akutes gefunden, sagte Bundestrainer Frank Mantek in London. Steiner habe keinerlei Ausfälle. Aber er habe Schmerzen, ihm tue alles weh. Dem Olympiasieger von Peking war gestern im Wettkampf der superschweren Gewichtheber die 196 Kilogramm schwere Hantel in der Disziplin Reißen auf Nacken und Schulter gefallen. Er stürzte und musste erst von der Last befreit werden.

