London (dpa) - Matthias Steiner will trotz seines Unfalls bei den Olympischen Spielen weitermachen. «Es gibt keinen Grund aufzuhören», erklärte Deutschlands bester Gewichtheber am Mittwoch in der ARD. 19 Stunden zuvor war ihm auf der Heberbühne die 196 Kilo schwere Hantel auf den Nacken gestürzt.

«Mit geht es sehr gut. Die Nacht war schmerzhaft. Die Schmerzen sind stärker als die Diagnose ist», meinte der 29-Jährige, bei dem nach eingehenden Untersuchungen eine Bandverletzung an der Halswirbelsäule, eine Prellung des Brustbeins und eine Muskelzerrung im Bereich der Brustwirbelsäule festgestellt wurden.

Nach zahlreichen Verletzungen im vergangenen Jahr hatte der Peking-Olympiasieger auch in London auf eine Olympia-Medaille gehofft. «Ich bin nicht enttäuscht, weil ich hier gesund sitze», sagte Steiner, «ich habe Frau und Kind zu Hause. Es gibt auch noch ein anderes Leben.»