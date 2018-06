London (dpa) - Vier Starts, vier Medaillen: Die Kanuten haben die Erwartungen des deutschen Olympia-Teams in London am ersten Final-Tag auf dem Dorney Lake erfüllt.

Gold gewann Sebastian Brendel im Canadier-Einer, Silber gab es für den Kajak-Vierer der Frauen, dessen olympische Gold-Serie nach 16 Jahren riss. Zweimal Bronze für Max Hoff im Einer-Kajak sowie Martin Hollstein und Andreas Ihle im Zweier rundeten das erfolgreiche Abschneiden ab. Dritter wurden am zwölften Wettkampftag der Spiele auch das Tischtennis-Trio Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Bastian Steger, das mit dem 3:1 im kleinen Finale gegen Hongkong die zehnte Bronzemedaille für das deutsche Team beisteuerte.

Nach 205 Entscheidungen machte die deutsche Mannschaft in der Länderwertung einen Platz gut und belegt mit siebenmal Gold, 15 Mal Silber und zehnmal Bronze den siebten Rang. Marcus Ehning ritt in der Einzel-Entscheidung am Nachmittag auf Medaillenkurs. Der 38-Jährige blieb mit seinem Hengst Plot Blue im ersten Umlauf ohne Abwurf und zog als einer von sechs Startern ohne Strafpunkt in die zweite Runde ein. Ausgeschieden ist Meredith Michaels-Beerbaum, die sich mit Bella Donna acht Strafpunkte einhandelte.

Bei den Leichtathletik-Vorkämpfen überzeugte das deutsche Stabhochsprung-Trio. Malte Mohr, Raphael Holzdeppe und der EM-Zweite Björn Otto überstanden die Qualifikation am Mittwoch ohne Probleme. Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler genügte ein Versuch zum Einzug ins Olympia-Finale. Dagegen konnte sich Arne Gabius seinen Wunsch vom 5000-Meter-Finale nicht erfüllen.

Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch erwischte einen schwachen Start. Nach 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen belegte er nur Rang zwölf. Besser machte es Rico Freimuth, der nach drei Disziplinen Siebter war. Weltrekordler Ashton Eaton aus den USA führte erwartungsgemäß mit 2848 Zählern die Konkurrenz an.

Bei Gewichtheber Matthias Steiner wurden nach seinem Unfall vom Vorabend keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt. «Die Ärzte haben nichts Akutes gefunden. Aber er hat Schmerzen, ihm tut alles weh», sagte Bundestrainer Frank Mantek. Dem Olympiasieger von Peking war im Wettkampf der superschweren Gewichtheber die 196 Kilogramm schwere Hantel im Reißen auf Nacken und Schulter gefallen.

Die deutschen Hockey-Damen schlossen Olympia mit dem siebten Platz ab. Gegen Südkorea gelang mit dem verdienten 4:1 ein versöhnlicher Turnierabschluss. Für Ringerin Alexandra Engelhardt war das Turnier mach nur einem Kampf beendet. Im Limit bis 48 Kilogramm unterlag sie Mayelis Yesenia Caripa Castillo aus Venezuela. Für Sümeyye Manz begannen die Taekwondo-Wettkämpfe ebenfalls mit einer Niederlage gegen die Weltranglisten-Erste Yang Shu-Chun aus Taiwan.

Die deutsche Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus wurde mit der Leitung das Frauenfußball-Finales beauftragt, in dem es am Donnerstag zwischen Japan und den USA zu einer Neuauflage des WM-Endspiels von 2011 kommt.