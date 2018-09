Manila (AFP) Die Zahl der Toten der Überschwemmungen durch heftige Monsun-Regenfälle in der philippinischen Hauptstadt Manila ist nach offiziellen Angaben auf 20 gestiegen. Darunter seien auch neun Mitglieder einer Familie, die bei einem Erdrutsch getötet worden seien, teilte das Katastrophenschutzamt am Mittwoch mit. Nach Behördenangaben stehen zwischen 60 und 80 Prozent der Hauptstadt unter Wasser. Der Regen schwächte sich in der Nacht zum Mittwoch zwar ab, sollte aber anhalten.

