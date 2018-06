Washington (dpa) - Der Marsrover «Curiosity» hat seinen drehbaren Kameramast ausgefahren - und gleich ein erstes Panoramafoto der Umgebung an die Erde geschickt. Auf dem noch sehr gering aufgelösten Schwarz-Weiß-Bild sind Hügel am Horizon zu erkennen. Ein Panoramafoto in besserer Qualität erwartet die Nasa in den kommenden Tagen. Der Marsrover «Curiosity» war vorgestern nach rund acht Monaten Flug gelandet. Es ist die teuerste und technisch ausgefeilteste Mission, die je zum Roten Planeten geschickt worden ist.

