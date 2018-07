Moskau (AFP) Das Urteil gegen die Mitglieder der regierungskritischen russischen Punkband Pussy Riot wird Ende kommender Woche fallen. Das Gericht setzte am Mittwoch als Termin für die Urteilsverkündung den 17. August fest. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Verfahren jeweils drei Jahre Haft für die drei angeklagten Frauen gefordert, die mit einem Auftritt in einer Moskauer Kirche gegen Russlands starken Mann Wladimir Putin und dessen Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche protestiert hatten.

