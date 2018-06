London (AFP) Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele ist eine Athletin aus Saudi-Arabien zu einem Lauf angetreten. "Es ist ein historischer Moment, ich hoffe, dass dies die Dinge ändern wird, es ist ein enormer Schritt nach vorn", sagte die Läuferin Sarah Attar am Mittwoch nach dem 800-Meter-Lauf der Frauen. Die in den USA aufgewachsene 19-jährige Sportlerin trat mit einer schwarzen Hose, einem langärmeligen Hemd und einem weißen Kopftuch zu dem Lauf an, bei dem sie mit zwei Minuten und 44 Sekunden als Letzte ins Ziel kam.

