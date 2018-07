London (SID) - Der ehemalige Zehnkampf-Weltrekordhalter Roman Sebrle ist bei seinem letzten großen Olympia-Auftritt in London von einer Fußverletzung gestoppt worden. Der 37 Jahre alte Tscheche war zu Beginn des Wettkampfs nur 11,54 Sekunden über 100 m gelaufen und trat danach nicht mehr zum Weitsprung an. "Nach der EM in Helsinki habe ich mich am rechten Fuß verletzt. Das wurde immer schlimmer", sagte Sebrle, der 2001 mit 9026 Punkten als erster Zehnkämpfer die 9000-Punkte-Marke geknackt hatte.

Der Olympiasieger von 2004 kündigte für Ende 2013 seinen Rücktritt an. "Ich habe meinen Trainer gewechselt und werde es noch ein Jahr probieren", sagte Sebrle, dessen Weltrekord nach elf Jahren von Ashton Eaton aus den USA um 13 Punkte verbessert wurde, "ich hoffe, ich bleibe noch ein Jahr gesund, denn es wird mein letztes Jahr sein."