London (SID) - Der Jahres-Weltbeste Aries Merritt ist der schnellste Hürdensprinter der Welt. Der Hallen-Weltmeister aus den USA gewann das olympische 110-m-Hürden-Finale in London bei leichtem Gegenwind in persönlicher Bestzeit von 12,92 Sekunden für sich. Hinter dem 26-Jährigen machte sein Landsmann Jason Richards in 13,04 Sekunden den US-Doppelsieg perfekt. Bronze ging an den Jamaikaner Hansle Parchment in 13,12 Sekunden.

Im Vorlauf war Mitfavorit Liu Xiang wie 2008 bei den Heimspielen in Peking mit einer schweren Achillessehnenverletzung ausgeschieden. Er wurde bereits am Mittwoch in London operiert. "Seine Sehne war fast vollständig gerissen", sagte Zhang Haifeng, Sprecher des chinesischen Olympischen Komitees.

Ausgeschieden war im Vorlauf das enttäuschende deutsche Trio mit Alexander John aus Leipzig, dem Offenburger Matthias Bühler und dem Leipziger Erik Balnuweit.