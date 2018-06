Toronto (dpa) - Tennisprofi Florian Mayer hat beim ATP-Masters in Toronto seine Auftaktpartie verloren. Der an Nummer 15 gesetzte Bayreuther unterlag in der zweiten Runde dem Spanier Marcel Granollers in 79 Minuten mit 3:6, 4:6.

Der nicht für Olympia nominierte Mayer gab insgesamt dreimal seinen Aufschlag ab. Bei der mit 2,65 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung war der Stuttgarter Michael Berrer bereits in der ersten Runde gescheitert.